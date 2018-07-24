«Вы все фейк»: попав в «парижскую богему», покончила с собой основательница движения Femen 

Одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook феминистской организации «Она». Информацию о смерти молодой женщины подтвердила ее «коллега» по Femen Анна Гуцол.

«Оксана Шачко покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире, — говорится в сообщении. — Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу».

В публикации также сообщается: Оксана оставила записку на английском языке, которая предназначалась для французской богемы. «Вы все фейк», — написала она. По словам знакомых Оксаны, за два года женщина пыталась покончить с собой два раза. Трагедия случилась на третий.

По мнению тех, с кем общалась Оксана во Франции, «парижская богема поглотила ее».

Начали за здравие

Уроженка украинского города Хмельницкий Оксана Шачко оказалась во Франции в 2013 году. Ей удалось получить политическое убежище. Известно, что жила она в Париже, занималась живописью, устраивала персональные выставки. Так и попала в ту самую «богему». Вскоре обзавелась богатыми друзьями, начала пользоваться вниманием прессы.

Как рассказала Оксана на одной из своих выставок, живопись должна быть провокационной и критиковать общество. Но, как известно, такой позиции женщина придерживалась не только по отношению к искусству.

В 2008 году Оксана стала одной из основательниц движения Femen. Сначала ничего не предвещало беды: молодые украинские студентки протестовали по поводу касающихся их проблем. Но этого было недостаточно: активистки начали проводить акции против сексуальной эксплуатации, а затем и этого стало мало.

Если в первый год участницы движения Femen привлекали к себе внимание протестами в нижнем белье, то вскоре надевать его сочли лишним, и своеобразной «фишкой» феменисток стало появление на публике топлес.

Изменилась и тематика протестов. А точнее, ее не стало: женщины-активистки начали выступать буквально против всего. Им не угодили новый украинский Налоговый кодекс, церковь, деятельность [тогда еще президента Украины] Виктора Януковича. Главным оружием обнаженных феминисток стал эпатаж.

Шокировав украинскую публику, участницы Femen захотели более громкой славы и стали проводить свои акции и в России. За пристрастие к провокациям в голом виде скандальную женскую организацию назвали движением «радикального эксгибиционизма».

Однако в Европе феминисткам очень даже симпатизировали. Правда, до поры. Протестовать там, как вскоре выяснили активистки, оказалось не так комфортно. По словам женщин, в Европе, если акция касалась религии, можно было «отхватить» от местных верующих.

Протесты на заказ

«Красочных» акций Femen провели немало. Так, в декабре 2011 года феминистки выстроились с плакатами перед храмом Христа Спасителя в Москве и скандировали: «Боже, Царя гони».

Вскоре подобная участь настигла «Газпром» — полуобнаженные женщины подняли перед зданием транспаранты с надписями «Стоп газовый шантаж» и «Гаси Газпром!».

«Отметились» феминистки и на президентских выборах в России в 2012 году. Буквально через 20 минут после того, как проголосовали на тот момент премьер-министр страны Владимир Путин и его супруга, на избирательный участок, расположенный в главном здании Российской академии наук, ворвались три активистки. Женщины, подбежав к урнам, сбросили одежду и стали выкрикивать лозунги. «Удовольствие» было недолгим — активисток вскоре задержали.

В том же 2012 году участницы Femen в знак поддержки скандальной группы Pussy Riot спилили поклонный крест в самом центре Киева.

На первый взгляд, понять, какие идеи продвигали участницы Femen, сложно. Палитра провокационных акций настолько разнообразна, что нить теряется очень легко. Однако, по одной из версий, женщины просто-напросто подрабатывали.

Запись телефонного разговора с одной из основательниц Femen Анной Гуцол, как передает «АиФ», попала в Интернет. В нем женщина говорит о необходимости «финансовых вливаний» и даже упоминает следующий «заказ» — экономический форум в Давосе.

Однако, по словам некоторых активисток, в 2015 году организация буквально развалилась. Как это обычно бывает в женских коллективах, дамы попросту переругались. Сейчас, говорят участницы Femen, прежней «команды» уже нет.