Системы ПРО Израиля «Праща Давида» не смогли поразить ракеты «Точка» армии Сирии

Тель-Авив, 24 июля. Запуск двух ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны «Праща Давида» по двум ракетам армии Башара Асада в минувший понедельник стал неудачным для нового израильского комплекса — они не попали по целям. Об этом пишет газета Haaretz.

В прошедший понедельник армия САР запустила две ракеты советского производства комплекса «Точка» во время внутренних боевых действий, по предварительным данным, по анклаву, который удерживают на юге республики боевики, связанные с «Исламским государством»1 (запрещена в России).

Согласно данным издания, израильские военные в ответ решили применить противоракеты, которые не смогли поразить свои цели, в результате упали с сирийской стороны Голанских высот.

Сообщается, что армии Израиля пришлось дать своим двум ракетам системы «Праща Давида», стоимость которых составляет миллион долларов каждая, сигнал на самоликвидацию.

Газета Haaretz указывает, что причины провальных результатов первого боевого использования новой системы ПРО экспертам предстоит выяснить, но определенно ясно, что «Праща Давида» еще находится в фазе настройки.

Напомним, противоракетная система, в развитии и финансировании которой играли главную роль США, была принята на вооружение израильской армии в апреле минувшего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.