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Пострадавший от отравления в Эймсбери жалеет, что подарил флакон с ядом подруге
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    Пострадавший от отравления в Эймсбери жалеет, что подарил флакон с ядом подруге

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    Пострадавший от отравления в Эймсбери жалеет, что подарил флакон с ядом подруге

    Москва, 24 июля. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули сожалеет, что подарил найденный флакон с ядом своей спутнице.

    Об этом пишет Sun. Напомним, девушка скончалась в больнице в Солсбери 4 июля. В этот день британская полиция заявила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери. Два человека были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом. Они были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Роули уточнил, что не представлял, какую угрозу может нести флакон с духами. Он уточнил, что не сможет пережить смерть знакомой. Напомним, Лондон без всякий доказательств ранее обвинил Москву в отравлении Скрипалей.

    Пострадавший от отравления в Эймсбери жалеет, что подарил флакон с ядом подруге

    Автор: Алия Садыкова
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