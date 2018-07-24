Москва, 24 июля. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули сожалеет, что подарил найденный флакон с ядом своей спутнице.

Об этом пишет Sun. Напомним, девушка скончалась в больнице в Солсбери 4 июля. В этот день британская полиция заявила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери. Два человека были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом. Они были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Роули уточнил, что не представлял, какую угрозу может нести флакон с духами. Он уточнил, что не сможет пережить смерть знакомой. Напомним, Лондон без всякий доказательств ранее обвинил Москву в отравлении Скрипалей.