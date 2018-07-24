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Неизвестные заминировали вокзал в Херсонской области Украины
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    Неизвестные заминировали вокзал в Херсонской области Украины

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    Неизвестные заминировали вокзал в Херсонской области Украины

    Киев, 24 июля. Специалисты обнаружили на территории автовокзала в городе Новая Каховка самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

    К правоохранителям обратилась уборщица здания, которая нашла в урне пакет, содержимое которого напоминало гранату.

    Прибывшие на место взрывотехники пришли к выводу, что в урне находилось самодельное взрывное устройство. Оно состояло из запала к гранате и пластиковой бутылки с неизвестным веществом. Специалисты обезвредили взрывное устройство и отправили его части в экспертно-криминалистический центр.

    Ранее украинская полиция находила самодельное взрывное устройство возле рынка.

    Автор: Денис Коробейников
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