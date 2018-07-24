Путин обсудил международную повестку с лидером Узбекистана

Москва, 24 июля. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Узбекистана также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки визита Путина в Узбекистан, который запланирован на осень.

«Затронуты также некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что узбекский лидер отмечает во вторник 61-й день рождения, президент РФ поздравил его с этим праздником. Ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.

В свою очередь, президент Узбекистана высоко оценил организацию проведенного в России чемпионата мира по футболу, который прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.