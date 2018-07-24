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Путин обсудил международную повестку с лидером Узбекистана
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    Путин обсудил международную повестку с лидером Узбекистана

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    Путин обсудил международную повестку с лидером Узбекистана

    Москва, 24 июля. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Лидеры России и Узбекистана также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки визита Путина в Узбекистан, который запланирован на осень.

    «Затронуты также некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

    В связи с тем, что узбекский лидер отмечает во вторник 61-й день рождения, президент РФ поздравил его с этим праздником. Ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.

    В свою очередь, президент Узбекистана высоко оценил организацию проведенного в России чемпионата мира по футболу, который прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. 

    Автор: Дарья Смолина
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