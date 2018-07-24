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Путин выразил надежду, что переговоры с Мирзиёевым укрепят сотрудничество России и Узбекистана
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    Путин выразил надежду, что переговоры с Мирзиёевым укрепят сотрудничество России и Узбекистана

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    Путин выразил надежду, что переговоры с Мирзиёевым укрепят сотрудничество России и Узбекистана

    Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте укрепят сотрудничество двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

    В поздравительной телеграмме Мирзиёеву российский лидер отметил новые успехи в развитии партнерства РФ и Узбекистана. Во многом их удалось добиться именно благодаря личным усилиям президента Узбекистана, считает Путин.

    Президент РФ подчеркнул, что будет рад продолжению товарищеского диалога и тесной совместной работе с Мирзиёевым.

    «Рассчитываю, что наши предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях», — добавил он, пожелав лидеру Узбекистана здоровья, счастья и успехов.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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