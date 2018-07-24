Путин выразил надежду, что переговоры с Мирзиёевым укрепят сотрудничество России и Узбекистана

Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте укрепят сотрудничество двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Мирзиёеву российский лидер отметил новые успехи в развитии партнерства РФ и Узбекистана. Во многом их удалось добиться именно благодаря личным усилиям президента Узбекистана, считает Путин.

Президент РФ подчеркнул, что будет рад продолжению товарищеского диалога и тесной совместной работе с Мирзиёевым.