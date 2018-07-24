Госдума РФ приняла закон о повышении НДС | 24 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Госдума РФ приняла закон о повышении НДС С 1 января 2019 года НДС в России возрастет до 20%. Депутаты Госдумы приняли закон, по которому в России повышается на 2% налог на добавленную стоимость, при этом сохраняется на прежнем уровне ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды. Подчеркивается, что все действующие льготные ставки сохраняются. И автопроизводители смогут получать вычеты на суммы этого налога при приобретении товаров, работ и услуг даже в том случае, если они были куплены за счет бюджетных средств. Повышение НДС должно обеспечить федеральному бюджету в 2019 году дополнительные 633,5 млрд рублей.

В Греции из-за лесных пожаров погибли 50 человек В Греции число погибших в результате пожаров возросло до 50 человек, сообщает ИА Sputnik в Греции. Сегодня утром сотрудники Красного Креста и добровольцы обнаружили рядом с пляжем курортного района Мати 26 тел погибших. По данным агентства, люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от огня. Ранее также сообщалось о 156 пострадавших, из которых 16 детей, еще 11 человек были в критическом состоянии. Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Из деревни Умм-Батна вывели вооруженных сирийских оппозиционеров В деревне Умм-Батна стартовала масштабная программа по выводу вооруженной сирийской оппозиции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Несколько сотен радикальных исламистов вместе с семьями и личными вещами выехали из деревни Умм-Батна на выделенных официальными властями страны 55 автобусах и через переправу Джаба направились в провинцию Идлиб. Успешный вывод террористов состоялся при прямом участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.