Россия рассказала странам БРИКС о борьбе с фейковыми новостями — Захарова

Москва, 24 июля. Российская делегация провела на встрече стран БРИКС провела презентацию о проблеме дезинформации и борьбе с фейковыми новостями. Об этом во вторник заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы подготовили специальную презентацию того, как Россия, оказавшись в центре кампании по дезинформации, противостоит этому. Это вопрос не только внешнеполитических ведомств, это вопрос нанесения удара по обществу в целом», — отметила она, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Встреча стран БРИКС, посвященная информационному направлению, состоялась в понедельник в Йоханнесбурге. Ожидается, что 25-27 июля в крупнейшем городе ЮАР пройдет саммит БРИКС, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что термин «фейковые новости» ввел президент США Дональд Трамп. Таким образом он описывает недостоверную, часто выдуманную информацию, которую публикуют американские СМИ со ссылкой на анонимные источники, чтобы пошатнуть чьи-то политические позиции.