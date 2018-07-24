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Лавров и Герасимов обсуждают ситуацию в Сирии с властями ФРГ
Украина
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    Лавров и Герасимов обсуждают ситуацию в Сирии с властями ФРГ

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    Лавров и Герасимов обсуждают ситуацию в Сирии с властями ФРГ

    Москва, 24 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов проводят консультации с представителями немецких властей, сообщил российский дипломатический источник.

    Источники в дипломатических кругах сообщили о визите Лаврова и Герасимова в Берлин. По некоторым данным, там они проводят встречу с представителями немецких властей.

    «Да, обсуждают Сирию и Иран», — подтвердил информацию источник РИА Новости.

    Лавров и Герасимов обсуждают ситуацию в Сирии с властями ФРГ

    Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Басилем возвращение сирийских беженцев на родину.

    Автор: Катерина Иванова
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