Лавров и Герасимов обсуждают ситуацию в Сирии с властями ФРГ

Москва, 24 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов проводят консультации с представителями немецких властей, сообщил российский дипломатический источник.

Источники в дипломатических кругах сообщили о визите Лаврова и Герасимова в Берлин. По некоторым данным, там они проводят встречу с представителями немецких властей.

«Да, обсуждают Сирию и Иран», — подтвердил информацию источник РИА Новости.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Басилем возвращение сирийских беженцев на родину.