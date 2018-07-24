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Экономика
В Торгово-промышленной палате рассказали, какую технику РФ может поставлять в ЮАР
Украина
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    В Торгово-промышленной палате рассказали, какую технику РФ может поставлять в ЮАР

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    В Торгово-промышленной палате рассказали, какую технику РФ может поставлять в ЮАР

    Москва, 24 июля. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что Москва может расширить сотрудничество с ЮАР за счет поставок сельхозтехники, энергетического оборудования.

    Накануне в ЮАР состоялось заседание Делового совета, в ходе которого обсуждались приоритеты сотрудничества стран в рамках БРИКС. По словам Сергея Катырина, главные российские инвестиции направлены на горнодобывающую отрасль, машиностроение, сельское хозяйство, а также на развитие городской инфраструктуры, пишет РИА Новости.

    Он отметил, что можно увеличить поставки фруктов из ЮАР для российского покупателя. Речь идет о регионах, в которых отсутствуют крупные торговые сети. Россия в свою очередь может поставлять в африканскую страну комбайны и тракторы, удобрения, обордование для инженерных сетей. 

    Катырин напомнил, что РЖД и Transnet подписали в 2018 году соглашение о взаимном понимании, это касается развития железных дорог в ЮАР. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил свыше 830 млн долларов США, он вырос на 15% по сравнению с 2016 годом.

    Автор: Юлия Шелковенко
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