В Торгово-промышленной палате рассказали, какую технику РФ может поставлять в ЮАР

Москва, 24 июля. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что Москва может расширить сотрудничество с ЮАР за счет поставок сельхозтехники, энергетического оборудования.

Накануне в ЮАР состоялось заседание Делового совета, в ходе которого обсуждались приоритеты сотрудничества стран в рамках БРИКС. По словам Сергея Катырина, главные российские инвестиции направлены на горнодобывающую отрасль, машиностроение, сельское хозяйство, а также на развитие городской инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Он отметил, что можно увеличить поставки фруктов из ЮАР для российского покупателя. Речь идет о регионах, в которых отсутствуют крупные торговые сети. Россия в свою очередь может поставлять в африканскую страну комбайны и тракторы, удобрения, обордование для инженерных сетей.

Катырин напомнил, что РЖД и Transnet подписали в 2018 году соглашение о взаимном понимании, это касается развития железных дорог в ЮАР. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил свыше 830 млн долларов США, он вырос на 15% по сравнению с 2016 годом.