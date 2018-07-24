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«Регулярно и без оркестра»: Матвиенко потребовала от сенаторов посещать исправительные колонии
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    «Регулярно и без оркестра»: Матвиенко потребовала от сенаторов посещать исправительные колонии

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    «Регулярно и без оркестра»: Матвиенко потребовала от сенаторов посещать исправительные колонии

    Москва, 24 июля.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после ситуации с избиением заключенных в ярославской колонии №1 предложила сенаторам посещать исправительные колонии ФСИН. По ее мнению, такие визиты должен совершать каждый член Совфеда в своем регионе.

    «Каждый сенатор должен посетить у себя в регионе колонии ФСИН без оркестра и высших руководителей, и делать это на регулярной основе», — подчеркнула она.

    С такой инициативой выступил сенатор Антон Беляков. Матвиенко поддержала политика, заметив, что это острая и чувствительная тема.

    «Мы должны не просто констатировать и возмущаться. Мы должны действовать. Поэтому давайте совместно эту тему держать на контроле и продвигать нужные решения», — убеждена спикер Совфеда.

    В этой связи она напомнила о сенаторе Андрея Кутепова, посетившем женские колонии, а после этого выдвинувшем несколько законодательных инициатив.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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