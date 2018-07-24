Совфед одобрил обязательную маркировку табачных изделий с 1 марта 2019 года

Москва, 24 июля. Совет Федерации во вторник в ходе заседания ратифицировал закон, которым с 1 марта будущего года вводится обязательная маркировка табачных изделий.

Отмечается, что маркировка будет использоваться для регистрации производства табачных изделий, их транспортировки через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или через российскую границу, торговли, а также для мониторинга оборота производственного оборудования.

Проверка инструментов идентификации проводится организациями, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю сигаретами и табачными изделиями.

Помимо этого, законом конкретизируется понятие «табачные организации», к которым относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и перемещение через таможенную границу ЕАЭС или через границу России табачной продукции, либо связанные общими интересами лица соответствующих юридических лиц, дочерние и зависимые компании.

Напомним, на территории Российской Федерации продажа сигарет с цифровой маркировкой началась весной 2018 года.