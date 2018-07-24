«Экономика направлена на девальвацию»: украинцам посоветовали вкладываться в доллары

Киев, 24 июля. Украинские эксперты-финансисты советуют гражданам активнее вкладываться в доллары, поскольку национальная валюта имеет тенденцию постоянно дешеветь.

«Украинская экономика пока что направлена на постоянную девальвацию, потому сейчас доллары и евро — это лучшее вложение, это дает большую прибыль сейчас», — отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Что касается криптовалюты, то, по мнению Загороднего, это естественная реакция рынка на постоянно растущие аппетиты чиновников, которые стараются любой доход максимально обложить налогом.

Ранее сообщалось, что Киев может не получить пятый транш МВФ, если не поднимет цены на газ для населения до рыночного уровня. Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает, что это единственное условие, поставленное европейскими кредиторами, которое до сих пор не было выполнено.