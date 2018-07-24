Депутаты Госдумы приняли законы о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

Москва, 24 июля. Депутаты Госдумы приняли два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Они позволят заморозить внутренние цены на нефтепродукты.

Маневр включает механизмы обратного акциза на нефть, которую поставляют на переработку, а также демпфирующий акциз. Он учитывает выгодность экспорта нефтепродуктов. Так, экспортная пошлина на нефть будет снижаться с 30% до 0% с 2019 года до 2025, а НДПИ на нефть одновременно будет повышаться.

Российские переработчики нефти смогут получить обратный акциз в том случае, если они производят дизельное топливо и бензин не ниже пятого класса. При этом их поставки на внутренний рынок должны составлять не менее 10% произведенного объема. Кроме этого, обратный акциз получат НПЗ, находящиеся под санкциями США и ЕС, сообщает РИА Новости.

Также на обратный акциз на нефть могут рассчитывать НПЗ, которые осуществили модернизацию. Власти обещают им отсрочку по платежам до 2024 года.

Демпфирующим акцизом правительство сможет воспользоваться в зависимости от ситуации на мировых рынках. Если нефтяные компании будут недополучать деньги от экспорта топлива, то власти смогут компенсировать им до 50% разницы При снижении цен на нефть нефтепереработчики будут перечислять в бюджет те же 50%.