Киев, 24 июля. Необычное явление наблюдали жители украинского Николаева в понедельник, 23 июля. В небе повисло облако в форме огромного гриба.

Фотограф Денис Сисин запечатлел необычное облако и опубликовал фотографии на своей странице в социальной сети Facebook. Автор кадров назвал подобное явление красивым.

Сисин описал, что же за необычное явление могли увидеть местные жители. Как оказалось, это было Cumulonimbus incus, которое характеризуется растеканием верхней обледеневшей части облака в стороны с созданием «наковальни» над верхней частью.

«Друзья» автора фото были удивлены его глубокими познаниями в этой сфере. Один из комментаторов подумал, что фотограф сделал снимок на ядерном полигоне.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Киев впервые загрузил Южно-Украинскую атомную электростанцию в Николаевской области американскими топливными элементами. Раньше энергоблок работал на смешанном российско-американском топливе.