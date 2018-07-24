«Все в порядке»: посольство Туниса заманивает туристов, отказываясь признать угрозу терроризма в стране

Федеральное агентство новостей на собственном опыте убедилось, что Тунис, некогда слывший туристическим раем, все больше теряет этот статус, становясь местом не просто неблагополучным, но и опасным.

Среди самых серьезных опасностей даже не повсеместные горы мусора, источник разнообразной заразы, а обстановка, приближенная к боевой, которая вызывает ощущение осажденной крепости. Вызвано это постоянной угрозой терроризма, в том числе серией атак, организованных в туристических местах боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), которая, похоже, пустила в Тунисе разветвленные корни.

Террористическая опасность так велика (о чем говорят недавние кровавые теракты), что власть, боясь лишиться доходов от туризма, предпринимает беспрецедентные меры предосторожности. Однако эти меры скорее пугают, чем являются эффективными, утверждают корреспонденты ФАН, побывавшие в Тунисе.

«Напряжение, висящее в воздухе, чувствуется буквально с первых минут пребывания в тунисской столице, — пишет корреспондент агентства. — В самом центре города, на проспекте Хабиба Бургибы (местной Тверской), подозрительно много полиции, а также мужчин в странной униформе. <…> Многие из них носят прямо на улице автоматическое оружие. Руки серьезных бойцов в черной униформе всегда на прикладе. Согласитесь, выглядит такая «безопасность» весьма странно».

По итогам наблюдений корреспондентов ФАН связалось с посольством Туниса в Москве, чтобы выяснить, как постоянная угроза террористических атак «согласуется» с активным привлечением в эту страну российских туристов. Сотрудник диппредставительства, представившаяся Екатериной, сказала, что не располагает никакой информацией об угрозе терроризма в стране.

По словам собеседницы ФАН, якобы не существует никакой опасности для туристов, которых буквально заманивают в эту страну, обещая дешевый и комфортабельный отдых.

«Туристы едут, визы выдаются, все в порядке», — заверила она.

На просьбу получить возможность связаться с послом сотрудница посольства ответила, что он в отпуске. Чтобы получить какие-либо объяснения от консула, нам было предложено написать письмо на английском языке (это особо подчеркивалось) со своими вопросами.

«Возможно, консул согласится дать ответ», — предположила представитель посольства.

Впрочем, судя по тому, что рассказывают простые тунисцы на улицах, вряд ли стоит ждать, что руководство этой страны и ее официальные представители захотят рассказать правду — уж слишком она будет неприглядной.

1 Организация запрещена на территории РФ.