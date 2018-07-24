В Австралии удалили карту с российским Крымом после жалоб Украины

Канберра, 24 июля. Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту с российским Крымом после жалоб со стороны Украины, пишет издание «Европейская правда».

Австралийские правозащитники изобразили Крым частью России. Однако на Украине пожаловались на картографическое обозначение полуострова. Киев сослался на то, что это противоречит международно признанным границам страны.

Руководству Walk Free Foundation пришлось исправить визуализацию полуострова и отнести его к Украине. Отметим, что это не первый случай, когда на западных картах Крым изображается как часть РФ. Полуостров присоединился к России после мартовского референдума 2014 года.

Подавляющее большинство крымчан проголосовали за то, чтобы стать субъектом РФ. Президент России Владимир Путин считает вопрос о статусе Крыма окончательно закрытым и не подлежащим пересмотру.