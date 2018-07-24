Меню
Весь мир
В Австралии удалили карту с российским Крымом после жалоб Украины
Украина
На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере
Следующая новость
Загрузка...

    В Австралии удалили карту с российским Крымом после жалоб Украины

    41

    В Австралии удалили карту с российским Крымом после жалоб Украины

    Канберра, 24 июля. Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту с российским Крымом после жалоб со стороны Украины, пишет издание «Европейская правда».

    Австралийские правозащитники изобразили Крым частью России. Однако на Украине пожаловались на картографическое обозначение полуострова. Киев сослался на то, что это противоречит международно признанным границам страны.

    Руководству  Walk Free Foundation пришлось исправить визуализацию полуострова и отнести его к Украине. Отметим, что это не первый случай, когда на западных картах Крым изображается как часть РФ. Полуостров присоединился к России после мартовского референдума 2014 года.

    Подавляющее большинство крымчан проголосовали за то, чтобы стать субъектом РФ. Президент России Владимир Путин считает вопрос о статусе Крыма окончательно закрытым и не подлежащим пересмотру. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.