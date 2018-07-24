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Российские сенаторы одобрили поправки о предоставлении жилья детям-сиротам
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    Российские сенаторы одобрили поправки о предоставлении жилья детям-сиротам

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    Российские сенаторы одобрили поправки о предоставлении жилья детям-сиротам

    Москва, 24 июля. Российские сенаторы одобрили закон, вносящий поправки о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

    Документ предусматривает уточнение механизма обеспечения жилыми помещениями данной категории граждан. В частности, для учета детей-сирот, имеющих право на жилье, предлагается ввести единый порядок и сформировать соответствующий региональный список. Подать заявление в такой список представители детей-сирот смогут самостоятельно.

    В свою очередь органы опеки и попечительства будут следить за тем, чтобы данное заявление законные представители сирот подавали своевременно. Также устанавливается, что число квартир для детей-сирот не должно быть больше 25% от всего количества квартир в доме.

    Ранее стало известно, что в России для льготников расширили возможности поступления в высшие учебные заведения.

    Автор: Василий Котов
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