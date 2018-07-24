Выдача ипотеки россиянам выросла в 1,6 раза за июнь

Москва, 24 июля. Россияне стали чаще оформлять ипотечные кредиты. За июнь объем выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза и достиг 240 миллиардов рублей, сообщает госкомпания «Дом.рф».

Как уточняется, всего за пять месяцев 2018 года жители РФ получили 542,8 тысячи ипотечных кредитов на 1,1 триллиона рублей. Аналитики отмечают, что этот показатель превышает аналогичные данные за тот же период прошлого года на 60% в количественном выражении и на 73% в денежном.

При этом средняя ставка выдачи за пять месяцев 2018 года составила 9,66%. Специалисты считают, что к концу года ипотечная ставка опустится ниже 9% и будет доступна для широкого круга заемщиков.

«К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% — это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», — отметил гендиректор «Дом.рф» Александр Плутник.

Ранее прогноз о снижении ипотечной ставки дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сегодня ставка уже достигла исторически минимального уровня.