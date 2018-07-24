Украина оценила перспективы получения нового транша от МВФ

Киев, 24 июля. Украинские власти ожидают скорого получения пятого транша от Международного валютного фонда. Об этом во вторник заявила исполняющая обязанности министра финансов страны Оксана Макарова.

По ее словам, хорошие перспективы получения денег связаны с успешным ходом реализации реформ: принятием закона об антикоррупционном суде, а также ведением дискуссии о повышении цен на газ для населения, сообщают украинские СМИ.

«Думаю, сейчас мы имеем хорошее обсуждение: антикоррупцитонный суд был принят, также по бюджету и ценам на газ имеем очень конструктивные дискуссии. Мы делаем все, чтобы это было как можно скорее»,— отметила Макарова.

Ранее сообщалось, что Киев может не получить пятый транш МВФ, если не поднимет цены на газ для населения до рыночного уровня. Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает, что это единственное условие, поставленное европейскими кредиторами, которое до сих пор не было выполнено.