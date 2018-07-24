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В России сбежавших с места ДТП водителей предложили судить, как и пьяных лихачей
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    В России сбежавших с места ДТП водителей предложили судить, как и пьяных лихачей

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    В России сбежавших с места ДТП водителей предложили судить, как и пьяных лихачей

    Москва, 24 июля. Водителей, скрывшихся с места ДТП, предложили судить наравне с пьяными лихачами. Правительственный законопроект о привлечении таких беглецов к уголовной ответственности уже внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

    Согласно тексту проекта, статью 264 УК РФ после слов «в состоянии опьянения» предлагается дополнить словами «или скрывшимся с места его совершения».

    Напомним, в апреле Конституционный суд РФ обязал законодателей выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП, а 3 июля в России действует федеральный закон, разрешающий определять степень опьянения водителя с помощью анализа крови.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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