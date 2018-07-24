Эксперты предсказали рост числа самоубийств в США и Мексике из-за жары

Вашингтон, 24 июля. Дальнейший потепление на Земле существенно повысит число самоубийств на территории Соединенных Штатов и Мексики. Об этом заявили научные сотрудники из Университета Калифорнии, статья размещена в журнале Nature Climate Change.

По словам ведущего специалиста Соломона Сяна, эксперты в течение нескольких десятилетий изучают влияние потепления на насилие и конфликты.

Он обратил внимание на то, что число конфликтов и войн повышается в те времена, когда на планете царят жара и засуха.

«Теперь у нас есть доказательства того, что высокие температуры влияют на желание человека оборвать не только чужую, но и свою жизнь», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что уровень самоубийств вырос в США на 0,7% при повышении среднемесячной температуры на 1 градус по Цельсию. Также американские ученые проанализировали сообщения пользователей социальных сетей и выяснили, что психическое состояние людей ухудшается в жару.

Ученые прогнозируют, что абсолютное изменение климата к 2050 году может привести к небывалому росту числа самоубийств в год в США и Мексике.