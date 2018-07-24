Латвия обратилась к Белоруссии за помощью в тушении лесных пожаров

Рига, 24 июля. Власти Латвии обратились за помощью в тушении лесных пожаров к Белоруссии, поскольку ресурсы стран ЕС ограничены. Об этом заявил замначальника Государственной пожарно-спасательной службы Кристап Эклонс.

Рига сообщила Брюсселю, что стране необходима помощь в тушении пожаров. Однако в ЕС сейчас имеется только один свободный вертолет, поскольку к европейским властям с той же проблемой обратились Сербия, Греция и Финляндия.

По словам Кристапа Эклонса, Белоруссия согласилась предоставить авиационную технику. МВД и МИД прибалтийской страны оформляют необходимую документацию, добавил чиновник.

Отмечается, что массовые пожары в Латвии начались 17 июля, площадь горения торфяного болота в Валгдалской волости составила свыше 1000 гектаров. В Риге заявили, что обратились за помощью к руководству ЕС и НАТО, но неизвестно, когда прибудет спецтехника.