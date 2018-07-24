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Межпарламентский диалог РФ и Японии имеет большой потенциал — Володин
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    Межпарламентский диалог РФ и Японии имеет большой потенциал — Володин

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    Межпарламентский диалог РФ и Японии имеет большой потенциал — Володин

    Москва, 24 июля. Межпарламентский диалог России и Японии имеет большой потенциал для развития отношений. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты советников Японии Тюити Датэ.

    Володин призвал развивать межпарламентское сотрудничество между РФ и Японией, а также делать все для законодательного обеспечения достигнутых лидерами стран договоренностей.

    «У парламентов наших стран есть большой потенциал для выстраивания взаимоотношений и сотрудничества, нацеленного на конечный результат», — заявил спикер Госдумы.

    Он подчеркнул, что для того, чтобы больше понимать друг друга, необходим диалог.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отношения между Россией и Японией находятся в фазе активного развития. 

    Автор: Дарья Смолина
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