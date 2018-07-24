Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Амьен, 24 июля. Российская писательница Анна Старобинец признана лучшим автором Европейского общества научной фантастики (ESFS). Победителей объявили по итогам фестиваля Еврокон, проходящего во французском Амьене.
«Анна Старобинец — признанная российская писательница, сценарист и журналист. Она известна, как автор мрачных и метафизических романов, рассказов, а также как очень успешный детский писатель», — говорится на сайте ESFS.
Среди ее книг наиболее известны «Убежище 3/9», «Резкое похолодание», «Первый отряд. Истина» и «Живущий». Из детских книг у Старобинец изданы «Страна хороших девочек», «Котлантида», «В логове волка», «Право хищника» и «Когти гнева».
Европейское общество научной фантастики — организация, объединяющая писателей, переводчиков, редакторов и поклонников жанра научной фантастики.