Турция отказалась участвовать в санкциях США против Ирана

Анкара, 24 июля. Турция отказалась участвовать в возможных санкциях Вашингтона против Ирана, об этом глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил представителям делегации из США, передает газета «Дюнья».

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара считает ошибочными антииранские санкции и не намерена принимать в их реализации какое-либо участие.

«К нам приезжала делегация из США, мы им заявили, что не будем участвовать в санкциях. <…> По теме Ирана мы не обязаны подчиняться каким-либо санкциям любой страны», — сказал он.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и возвращает ранее отмененные санкции в отношении Тегерана. Как уточнял директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук, возобновить энергетические санкции Вашингтон собирается в ноябре и намерен сократить доходы Ирана от нефти «до нуля».

Напомним, международное сообщество осудило односторонний выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, отметив деструктивность такого шага. Ранее МИД РФ заявил, что Россия будет защищать свои связи с Ираном от американских санкций. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, необходимые для этого инструменты у Москвы есть.