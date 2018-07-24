Москва, 24 июля. Российские туристы не пострадали от лесных пожаров в Греции, которые вызваны сильной жарой и порывистым ветром, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как передают греческие СМИ, основные очаги возгорания были зафиксированы в Рафине и в городе Кинета, которые находятся неподалеку от Афин.

«По сообщению туроператоров, российским организованным туристам ничего не угрожает: их традиционные места отдыха находятся вдалеке от мест возгорания», — констатировали представители АТО.

По последним данным, в результате лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, погибли 50 человек, пострадали еще 150, пишет Infox.ru. В Рафине огонь охватил более 1000 домов и около 300 автомобилей. Работу по его ликвидации осложняет сильный ветер.