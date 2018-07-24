Футбольная РПЛ официально представила разработанный Лебедевым логотип

Москва, 24 июля. Футбольная Российская премьер-лига (РПЛ) в своем микроблоге социальной сети Twitter официально показала новый логотип.

Напомним, сезон-2018/19 начнется в предстоящую пятницу, 27 июля, игрой за Суперкубок между столичными «Локомотивом» и ЦСКА.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее РПЛ называлась Российская футбольная премьера-лига (РФПЛ)​​​. Новый логотип разработал дизайнер Артемий Лебедев, на нем [логотипе] изображен медведь.