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Футбольная РПЛ официально представила разработанный Лебедевым логотип
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    Футбольная РПЛ официально представила разработанный Лебедевым логотип

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    Футбольная РПЛ официально представила разработанный Лебедевым логотип

    Москва, 24 июля. Футбольная Российская премьер-лига (РПЛ) в своем микроблоге социальной сети Twitter официально показала новый логотип.

    Напомним, сезон-2018/19 начнется в предстоящую пятницу, 27 июля, игрой за Суперкубок между столичными «Локомотивом» и ЦСКА.

    Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

    Напомним, ранее РПЛ называлась Российская футбольная премьера-лига (РФПЛ)​​​. Новый логотип разработал дизайнер Артемий Лебедев, на нем [логотипе] изображен медведь.

    Автор: Дана Балан
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