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В России изменят порядок индексации пенсий
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    В России изменят порядок индексации пенсий

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    В России изменят порядок индексации пенсий

    Москва, 24 июля. Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января ежегодно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, иной порядок индексации пенсий будет рассмотрен в Госдуме во время второго чтения законопроекта. Ранее пенсии индексировались с 1 февраля и 1 апреля.

    «В данный момент мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года и, соответственно, мы в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем было ранее»,  — заявила Голикова.

    Отметим, что ранее Голикова рассказала, что в России строится многоуровневая пенсионная система.

    Автор: Денис Коробейников
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