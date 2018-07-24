В России изменят порядок индексации пенсий

Москва, 24 июля. Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января ежегодно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, иной порядок индексации пенсий будет рассмотрен в Госдуме во время второго чтения законопроекта. Ранее пенсии индексировались с 1 февраля и 1 апреля.

«В данный момент мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года и, соответственно, мы в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем было ранее», — заявила Голикова.

Отметим, что ранее Голикова рассказала, что в России строится многоуровневая пенсионная система.