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Сестра рассказала, что допрос Савченко на полиграфе не состоялся
Общество
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    Сестра рассказала, что допрос Савченко на полиграфе не состоялся

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    Сестра рассказала, что допрос Савченко на полиграфе не состоялся

    Киев, 24 июля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов на Украине, отказалась во вторник проходить допрос на полиграфе.

    Об этом рассказала сестра обвиняемой Вера Савченко. Как пишут украинские СМИ, адвокатов к Савченко не пустили. Вера Савченко объяснила, что защитников к сестре не пускают под предлогом, что визит не разрешил следователь. При этом адвокаты связались со следователем, который оказался не против их присутствия.

    Сестра Савченко уточнила, что вопросы для прохождения допроса на полиграфе оказались теми же, что и в первый раз. Поэтому, по ее словам, депутат отказалась на них отвечать. Напомним, СБУ заявила, что предыдущий допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке государственного переворота.

    Сестра рассказала, что допрос Савченко на полиграфе не состоялся

    Автор: Алия Садыкова
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