«Битва на Неве 2018»: дождь рыцарям не помеха!

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел пятый международный военно-исторический фестиваль «Битва на Неве». Организатором мероприятия выступила межрегиональная общественная организация «Доблесть веков» при поддержке комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.

На «Битве» побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Вспотевший танк

Где-то неподалеку трубили фанфары, ржали кони и, судя по характерным звукам, кого-то рубили алебардой. Рядом со мной на лавке медленно остывал недавно вернувшийся из схватки боец. Из-под его бригантного доспеха валил пар, а по накинутой поверх доспеха котте яростно молотил дождь. Впрочем, дождь щедро молотил вообще по всему, что нас окружало.

— Думаю, что это бесполезно, — объявил мне боец, лениво пуская носком латного ботинка волны в луже.

— «Это» — это что? — решил уточнить я.

— Да описывать это бесполезно, — обозначил свою позицию боец и добавил, — Это надо видеть самому!

Спорить с человеком, выглядящим, как вспотевший мини-танк, и вооруженным увесистым клинком, очень не хотелось. Тем не менее, я сказал, что описать «это» все же попробую, хотя бы в первом приближении. Из уважения к труду участников и организаторов мероприятия.

— Ну, валяй. Попробуй, — хохотнул боец, после чего благоразумно направил свои стопы под навес.

Что ж, валяю. Пробую.

22 июля (по пролептическому григорианскому календарю) 1240 года, согласно классической точке зрения отечественной историографии, новгородское войско князя Александра Ярославича на берегу реки Невы знатно отметелило войско шведское. Спустя 778 лет в конце все той же предпоследней недели июля на берегах Невы вновь бряцало оружие, и бойцы готовились к схватке.

21 июля 2018 года небо северной столицы было серым. Впрочем, как и вода в реке. В тон этой же цветовой гамме сурово отливали сталью шлемы, латы, кольчуги и клинки. А затем эти шлемы, латы, кольчуги и клинки столкнулись с таким грохотом и лязгом, что, казалось, серое небо вот-вот рухнет в серую реку.

Небо не рухнуло, но какую-то трещину определенно дало. Начавшийся таким образом ливень добавил свою толику благородного безумия в происходящее у стен Петропавловской крепости. Это был первый день «Битвы на Неве 2018».

«Ешь, пей, веселись!»

Самое удивительное, что откровенно смываемых зрителей начавшийся потоп не разогнал — разве что заставил плотнее сплотиться под зонтами. Ну, а участники фестиваля, казалось, разгула стихии не замечали вовсе. Ведь дождь рыцарям не помеха. Да и до дождя ли, когда одни торгуют, другие что-то куют в кузнице, третьи жонглируют, четвертые варят приворотное зелье, пятые рубятся пешими, у шестых и вовсе — турнир Врат Святого Петра?!..

Перекрывая шум дождя, герольды возвестили:

— Встречайте благородного Ольгерда фон Бомбуса! Сей прославленный рыцарь — из старинного дворянского рода Бомбусов из Любека, земель Германских, чьи предки принимали участие в первых крестовых походах. Готовился к рыцарской стезе с малых лет, но после внезапной и трагической кончины отца свернул с пути истинного! Начал вести праздный образ жизни и пытался всячески уклониться от военной службы! Прибыл на турнир попытать счастья и показать себя, ибо сердце его пылает жаждой приключений, и дух авантюризма взял верх над праздностью и ленью. Девиз рыцаря: EDE, BIBE, LUDE — «Ешь, пей, веселись!»

На ристалище верхом вымахал благородный Ольгерд фон Бомбус. Герб — в золотом поле два черных повешенных стропила. Рыцарь красуется в доспехах середины XV века, изготовленных под серьезным влиянием итальянской моды, но имеющих ряд архаичных элементов.

Судя по гордой осанке рыцаря, за его спиной — бесконечная вереница благородных предков, запросто заходивших на огонек если и не к самому королю Артуру Пендрагону, то уж, как минимум, к императору Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе...

Ну, вот кто поверил бы, что на самом деле благородный Ольгерд фон Бомбус прибыл на турнир Врат Святого Петра не из средневекового Любека, а из современного славного града Тулы?

Я бы поверил. Да и то только потому, что лично знаю Ольгерда фон Бомбуса, он же Олег Лукьянов — руководитель тульского военно-исторического клуба «Сварга», гофмаршал международного чемпионата по историческому средневековому бою «Битва Наций», организатор международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», и т.д., и т.п.

Если же отстраниться от этого знания и современных реалий, то получилось полное погружение в Средневековье. Настоящий рыцарь. Настоящие рыцарские доспехи. Настоящее рыцарское оружие. Настоящий рыцарский конь. Настоящая рыцарская смелость и готовность встретить таранный удар копья противника.

И да, это была не шутка. Дорогу благородному Ольгерду фон Бомбусу!..

Рыцари, дамы и осел

«Битва на Неве» объединила самых разных поклонников исторической реконструкции. Здесь можно было увидеть и уже упоминавшиеся исторические средневековые бои, и джойстинг — конные сшибки на копьях, и Historical European Martial Arts — исторические европейские боевые искусства. Причем, все это оказалось весьма органично вписано организаторами «Битвы на Неве» в бытовые сценки Средневековья, что, вместе с дождем, придавало фестивальной атмосфере особый колорит.

Прыгая через лужи, я обогнул ристалище. На его окраине, возле целого штабеля заготовленных для сиров и мессиров кавалерийских копий, толпились оруженосцы.

— Скажите, зачем рыцарям столько оружия? — спросил я.

— Понимаете, — с охотой пояснил один из эсквайров, прислушиваясь к треску ломаемых на ристалище копий, — До иного закованного в латы благородного господина достучаться не так уж и просто. Иногда для этого нужен дрын. А иногда дрына не хватает, и их нужно несколько!..

Перед ристалищем бурлила средневековая ярмарка. В торговых рядах приценивались к украшениям и керамике, примеряли плащи и меха. У горна и наковальни работали кузнецы. Из харчевни прохожих дразнили шуты и ароматы жареного мяса. Напротив харчевни напоминанием о тщете сущего располагались плаха и топор палача, а также манекен в маске чумного доктора.

Наигрывала волынка. Маршалы турнира умудренно беседовали о титулах и гербах, временами куртуазно раскланиваясь с дамами. В интерактивной зоне дети бойко стреляли в цель из баллисты, луков и арбалетов. Взрослые пробовали свои силы в метании копий и топоров. У шатра пресс-центра толпились пажи, согласовывая интервью своих сеньоров с сотрудниками СМИ.

Рыцари, дамы, воины, воительницы, шуты, жонглеры, алхимики, ремесленники, кони, пони и, кажется, даже осел. Встречи старых и новых знакомых. Байки рубак-ветеранов и придворные сплетни. Море энтузиазма, прохладный дождик, горячее мясо — и обжигающие эмоции от всего, что происходит вокруг.

Вот так выглядел пятый военно-исторический фестиваль «Битва на Неве», проводившийся 21–22 июля на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Причем, если первый день фестиваля, благодаря дождю, для многих стал подвигом, то второй, обошедшийся без дождя, точно явился для всех праздником. Так что погружение в Средневековье, несмотря на серое питерское небо, вполне удалось.

Вы пропустили «Битву на Неве» и турнир Врат Святого Петра? Печально, но поправимо. Уже 28–29 июля в Выборге состоится военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа», в котором примут участие многие из тех, кто блистал в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

Так что, по коням и — в Выборг!

Бои как часть бренда

Ну, а пока вы седлаете скакунов, предоставлю слово тем, кто видел «Битву на Неве» своими глазами и готовил фестиваль своими руками.

Сергей Мясищев, маршал-супервайзер Международной ассоциации исторического средневекового боя (HMBIA) и международного чемпионата по историческому средневековому бою «Битва Наций 2018»:

«Дождь в первый день, конечно, мешал бойцам. Но они у нас стойкие. Ребятам приходилось биться и в более мерзких условиях. Вообще, погода чем-то напоминала ту, что была в итальянском замке Санта Севера, где в мае этого года проводилась IX-я «Битва Наций».

Выступления бойцов на «Битве на Неве» не являются показательными, заметил мой собеседник. В рамках военно-исторического фестиваля в Санкт-Петербурге проводится настоящий турнир по ИСБ. Это полноконтактные бои на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для Средневековья. Жестко, красиво и зрелищно.

Олег Юкович, исполнительный директор международного военно-исторического фестиваля «Битва на Неве»:

«Главной отличительной чертой фестиваля этого года является, пожалуй, то, что это первая «Битва на Неве», которую полностью поддерживает комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга. Наш фестиваль официально стал городским мероприятием и, можно сказать, превратился в полноценный бренд. Это, разумеется, произошло не сразу. Мы много лет «оттачивали» фестиваль, недаром «Битва на Неве» неоднократно удостаивалась разнообразных наград в области событийного туризма».

В этом году в программу фестиваля традиционно вошли конный турнир и бои ИСБ, рассказал Олег Юкович. К новинкам относятся появление женских конных упражнений: прекрасным дамам надоело праздно занимать места на трибунах, а также новая экспериментальная номинация для ИСБ «двенадцать на двенадцать». Ее изюминкой является запрет для бойцов во время схватки держаться за ограждение ристалища.

«На наш взгляд, это должно заметно повысить зрелищность боев. Если обкатка этой номинации пройдет успешно, то, возможно, «двенадцать на двенадцать» будет включено в программу других турниров по ИСБ — до «Битвы Наций» включительно», — подытожил мой собеседник.

Что ж, ждем новых турниров и славных побед. Благо ждать осталось совсем недолго.