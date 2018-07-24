Совфед поддержал закон о компенсации ущерба за повреждение угнанного авто



Москва, 24 июля. Угонщики автомобилей обязаны возместить ущерб за повреждение транспортного средства в случае последующей кражи машины. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на слушаниях 24 июля.

Поправки будут внесены в Гражданский кодекс, они предусматривают ответственность для россиян, завладевших чужим автомобилем. Согласно статье 1080, угонщики автомобилей несут ответственность за причинение вреда собственности другого гражданина РФ, если повреждение было нанесено третьим лицом.

Нарушителю необходимо доказать, что вред был причинен не по его вине. Однако это не освобождает от материальной компенсации в пользу пострадавшего лица. Следовательно, угонщик, который взял авто покататься, должен возместить ущерб, если машина пострадала от рук иных лиц.

По данным МВД России, в 2017 году было похищено свыше 33 тысяч автомобилей. Самой часто угоняемой машиной оказалась отечественная Lada.