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Mercedes-Benz оснастит модели GLE и CLS новыми фарами
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    Mercedes-Benz оснастит модели GLE и CLS новыми фарами

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    Mercedes-Benz оснастит модели GLE и CLS новыми фарами

    Берлин, 24 июля. Новинки Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS получат модернизированные фары.

    Фотообъективы СМИ поймали на гоночной трассе закамуфлированные прототипы новых Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS. Журналисты обратили внимание, что модели получили новые фары.

    По словам автоэкспертов, салоны новых автомобилей будут оборудованы мультимедийным центром от MBUX, а руль будет оснащен сенсорными кнопками.

    Предполагается, что модернизированный Mercedes-Benz GLE выйдет на рынок уже в конце текущего года, а выхода рестайлингового Mercedes-Benz GLS следует ждать уже в следующем. Точные даты дебютов новинок пока держатся в секрете.

    Автор: Катерина Иванова
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