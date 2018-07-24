Mercedes-Benz оснастит модели GLE и CLS новыми фарами

Берлин, 24 июля. Новинки Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS получат модернизированные фары.

Фотообъективы СМИ поймали на гоночной трассе закамуфлированные прототипы новых Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS. Журналисты обратили внимание, что модели получили новые фары.

По словам автоэкспертов, салоны новых автомобилей будут оборудованы мультимедийным центром от MBUX, а руль будет оснащен сенсорными кнопками.

Предполагается, что модернизированный Mercedes-Benz GLE выйдет на рынок уже в конце текущего года, а выхода рестайлингового Mercedes-Benz GLS следует ждать уже в следующем. Точные даты дебютов новинок пока держатся в секрете.