«Россиян не трясет и не ломает»: украинский журналист рассказал о реакции на победу Усика в РФ

Киев, 24 июля. Жители РФ рады, что к ним в страну приехал выдающийся украинский боксер Александр Усик, их «не трясет и не ломает» из-за того, что в финале WBSS он одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым, считает украинский журналист Айдер Муждабаев.

В статье для издания «Новое время страны» он отметил, что все слухи о реакции россиян на поединок и приезд Усика, распространяемые в Киеве, не соответствуют действительности.

«Их не трясет и не ломает — они гордятся тем, что к ним приехал выдающийся украинский боксер. А его победа никак не омрачает их общей радости», — подчеркивается в материале.

Журналист отметил, что эмоции россиян не связаны с результатом Гассиева на Всемирной боксерской суперсерии, они рады тому, что РФ становится центром спортивных событий международного уровня. Муждабаев напомнил, что Россия уже приняла чемпионат мира по футболу, а теперь в страну на WBSS приехали даже украинцы, которых россияне принимают как братьев.

«Так что внутренний взгляд на эту ситуацию — мол, Усик победил, и мы приравниваем это все к бою, не военному, но бою с Россией, — это такой себе самообман: ни для кого в мире это событие так больше не выглядит», — констатирует автор.

Как заметил Муждабаев, бой Усика и Гассиева смотрели во многих странах мира, в том числе западных, и зрители видели, что ничего плохого на поединке не происходило: болельщики поддерживали Усика с украинскими флагами, играли гимны, все обнимались.

«Страшных козней со стороны РФ нет, украинцу дают побеждать. Значит, что? РФ — цивилизованная нормальная страна.<…> Можно приезжать, с ней можно иметь дело», — заключается в материале.

Напомним, в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 22 июля в Москве украинский спортсмен Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым. Ранее Усик рассказал, что посвятил победу отцу и первым тренерам.