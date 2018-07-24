Компания Трампа потратит 150 млн фунтов на развитие своего гольф-клуба в Шотландии

Вашингтон, 24 июля. Фирма Trump Organization решила выделить 150 миллионов фунтов стерлингов на развитие принадлежащей ей зоны отдыха и клуба для гольфа в Шотландии. Об этом пишет издание Evening Express.

Согласно информации газеты, инвестиционный бизнес-план уже передан совету области Абердиншир и включает в том числе возведение 500 жилых домов, 50 отелей и коттеджей, спортивных и торговых павильонов, а также объектов для занятий конным видом спорта​​​.

Как отметил глава компании Эрик Трамп, Trump Organization владеет действительно необыкновенной собственностью на побережье Шотландии.

«Мы остаемся полностью приверженными долгосрочному развитию данного комплекса», — подчеркнул он, уточнив, что старт работ запланирован на будущий год.

Издание отмечает, что новый план по развитию комплекса будет способствовать созданию в Абердиншире порядка 300 постоянных рабочих мест.