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Компания Трампа потратит 150 млн фунтов на развитие своего гольф-клуба в Шотландии
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    Компания Трампа потратит 150 млн фунтов на развитие своего гольф-клуба в Шотландии

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    Компания Трампа потратит 150 млн фунтов на развитие своего гольф-клуба в Шотландии

    Вашингтон, 24 июля. Фирма Trump Organization решила выделить 150 миллионов фунтов стерлингов на развитие принадлежащей ей зоны отдыха и клуба для гольфа в Шотландии. Об этом пишет издание Evening Express.

    Согласно информации газеты, инвестиционный бизнес-план уже передан совету области Абердиншир и включает в том числе возведение 500 жилых домов, 50 отелей и коттеджей, спортивных и торговых павильонов, а также объектов для занятий конным видом спорта​​​.

    Как отметил глава компании Эрик Трамп, Trump Organization владеет действительно необыкновенной собственностью на побережье Шотландии.

    «Мы остаемся полностью приверженными долгосрочному развитию данного комплекса», — подчеркнул он, уточнив, что старт работ запланирован на будущий год.

    Издание отмечает, что новый план по развитию комплекса будет способствовать созданию в Абердиншире порядка 300 постоянных рабочих мест.

    Автор: Дана Балан
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