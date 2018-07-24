Меню
Новости Сирии
Сирия: САА разгромила форпост террористов на границе с Иорданией
Общество
Аномальная жара унесла жизни 65 японцев
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА разгромила форпост террористов на границе с Иорданией

    418

    Сирия: САА разгромила форпост террористов на границе с ИорданиейДаръа, 24 июля. Сирийская армия уничтожила оборонительные рубежи террористов из группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид», связанной с ИГИЛ1, (деятельность организации запрещена в России) в районе Вади-Ярмук у иорданской границы.

    Операция прошла успешно благодаря грамотной работе ВКС России и ВВС Сирии. Авиация и артиллерия  наносили удары по позициям террористов, а сирийская армия продвигалась на линии Тасиль — Джилин к форпостам бандформирований. В результате военным удалось приблизиться к стратегическим высотам Телль-эль-Джумуа, сообщает газета «Аль-Ахбар».

    Отметим, что в соседней провинции Эль-Кунейтра САА захватила населенный пункт Гадир –эль-Бустан. Террористы, которые находились там, объявили о капитуляции.

     

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.