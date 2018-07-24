Сирия: САА разгромила форпост террористов на границе с Иорданией

Даръа, 24 июля. Сирийская армия уничтожила оборонительные рубежи террористов из группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид», связанной с ИГИЛ1, (деятельность организации запрещена в России) в районе Вади-Ярмук у иорданской границы.

Операция прошла успешно благодаря грамотной работе ВКС России и ВВС Сирии. Авиация и артиллерия наносили удары по позициям террористов, а сирийская армия продвигалась на линии Тасиль — Джилин к форпостам бандформирований. В результате военным удалось приблизиться к стратегическим высотам Телль-эль-Джумуа, сообщает газета «Аль-Ахбар».

Отметим, что в соседней провинции Эль-Кунейтра САА захватила населенный пункт Гадир –эль-Бустан. Террористы, которые находились там, объявили о капитуляции.

1 Организация запрещена на территории РФ.