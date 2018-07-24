Литва обвинила ЕС в двойных стандартах



Вильнюс, 24 июля. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что процесс расширения ЕС должен быть прозрачным, он обвинил Брюссель в двойных стандартах. Об этом он сказал в эфире литовского радио «Жиню радияс».

«Позиция ЕС должна быть последовательной. Необходимо стараться сделать все возможное во избежание двойных стандартов», — отметил глава МИД Литвы.

Линкявичус напомнил, что Сербия стремится в Евросоюз. Но при этом сербские власти не согласовали с Брюсселем внешнюю политику, вопросы безопасности. Кроме того, военные балканской страны участвуют в учениях с Белоруссией и Россией, посетовал он.

Министр добавил, что Сербия позиционирует себя в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. А у других стран нет таких перспектив, несмотря на то, что они разделяют позицию Брюсселя по многим вопросам. Линкявичус призвал ЕС отказаться от двойных стандартов и быть более прозрачным в выборе критериев для членства в союзе.