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Литва обвинила ЕС в двойных стандартах
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    Литва обвинила ЕС в двойных стандартах

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    Литва обвинила ЕС в двойных стандартах
    Вильнюс, 24 июля. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что процесс расширения ЕС должен быть прозрачным, он обвинил Брюссель в двойных стандартах. Об этом он сказал в эфире литовского радио «Жиню радияс».

    «Позиция ЕС должна быть последовательной. Необходимо стараться сделать все возможное во избежание двойных стандартов», — отметил глава МИД Литвы. 

    Линкявичус напомнил, что Сербия стремится в Евросоюз. Но при этом сербские власти не согласовали с Брюсселем внешнюю политику, вопросы безопасности. Кроме того, военные балканской страны участвуют в учениях с Белоруссией и Россией, посетовал он. 

    Министр добавил, что Сербия позиционирует себя в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. А у других стран нет таких перспектив, несмотря на то, что они разделяют позицию Брюсселя по многим вопросам. Линкявичус призвал ЕС отказаться от двойных стандартов и быть более прозрачным в выборе критериев для членства в союзе.

    Автор: Юлия Шелковенко
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