Сегодня Маяковского в США могли бы осудить: внук поэта поделился мнением о свободе слова и действий в США

Внук великого русского и советского поэта Владимира Маяковского, гражданин США Роджер Томпсон прибыл в Москву почтить память своего деда в год его 125-летия. В эксклюзивном интервью корреспонденту информационного агентства USA Really Томпсон рассказал о жизни семьи поэта за границей, а также поделился мнением о свободе слова и действий в США.

Томпсону было пять лет, когда он узнал, что Маяковский не был женат на бабушке Томпсона. Его семья никогда не рассказывала мальчику о его известном родственнике. Разговоры всегда велись тихо между собой, а Роджер «пытался подслушать», как признался сейчас он сам. Когда он подрос, то уже знал, кто такой Маяковский и кем он приходится юному Томпсону.

«Это всего лишь одна из сторон моей личности», — заметил Томпсон.

Отвечая на вопрос, как сегодня в США отнеслись бы к скандальной личности Маяковского с точки зрения свободы слов и действий, Томпсон отметил, что «это два разных времени».

«Я думаю, очень трудно говорить об этом сейчас, — говорит внук поэта. — Мы живем в разное время. Возможно, сегодня Маяковского осудили бы за его действия в то время, однако он не остался бы незамеченным как великий поэт».

Роджер Томпсон упомянул также об американской линии своих предков.

«Моим предком по отцовской линии был Роджер Шерман, один из отцов-основателей Соединенных Штатов, — рассказал собеседник ФАН. — Он принимал участие в написании Декларации независимости США и подписании Конституции. Меня назвали в его честь. Я чувствую сильную связь с американской историей. Но и с российской историей — тоже. И с революциями в обеих странах. У меня со всех сторон в предках — сплошные революционеры и повстанцы».

Отвечая на вопросы USA Really, Томпсон признался, что не смог выполнить волю своей матери, Патрисии Томпсон, умершей в 2016 году, — развеять ее прах над могилой Владимира Маяковского. Наказ исполнить не удалось из-за сложной «бюрократической системы» в Соединенных Штатах.

«Чтобы вывезти прах умершего из США, нужно оформлять специальные бумаги и разрешения, — сетует Томпсон. — Об этом мне известно, как юристу и адвокату. Времени на это у меня не было».

Томпсон отметил, что американский народ знает и ценит наследие Маяковского: ежегодно в Нью-Йорке проходит мероприятие, посвященное российским писателям, стихи его деда читают на этих встречах и любят их.

При этом, по словам внука Маяковского, власти США пытались несколько раз препятствовать проведению таких мероприятий, ограничивая возможность аренды помещений под них. Несколько раз людей пытались выгонять с подобных встреч, объясняя это тем, что они «создают неудобства для других, кто менее заинтересован в русской литературе».

Как образно выразился Томпсон, причина в том, что «оружием деда была поэзия». И поэтично под стать своему предку добавил, что «шершавым языком плаката дед чистил язвы общества, а язык поэзии для власти порой страшнее, чем пушки и пулеметы».