«Ничего сверхъестественного»: эксперт объяснил предложение Минобороны РФ о военном учете машин россиян

Москва, 24 июля. Минобороны РФ предложило в случае военного положения ставить на военный учет все легковые автомобили, находящиеся в личной собственности россиян. Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин назвал инициативу «обычной практикой», напомнив, что в советское время на учетах в военкоматах были «любые колеса», и даже «Аэрофлот» был мобилизационным ресурсом.

По словам специалиста, военный учет легковых автомобилей есть во всех странах, где практикуется срочная служба в армии. Жилин пояснил, что такая мера представляет одно из направлений мобилизационной готовности страны. Так, к примеру, в прежние времена в стране по необходимости мобилизации подлежали не только УАЗы предприятий, но и «Волги», тогда проходившие по классу представительских машин, заметил он.

Кроме того, специалист указал и на экономию бюджета: «Иначе ты закачиваешь армию всем необходимым, тратишь триллионы, и эта техника стоит под навесом, ждет часа икс».

«В советское время даже «Аэрофлот» был мобилизационным ресурсом, обычные гражданские самолеты. В случае военного положения убираются кресла из салона, ставится второй этаж, загоняется десант и вперед», — объяснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Именно поэтому Жилин считает инициативу Минобороны необходимой мерой.

«Ничего сверхъестественного в этом не было. Но тут один важный нюанс — тогда не было частной собственности, тем более в отношении автомобилей и в таких масштабах», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, с учетом нынешних реалий нужно обговорить надлежащий уровень ответственности за использование этих машин.