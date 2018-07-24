«Сами Femen — вульгарный фейк»: Пушков отреагировал на смерть Оксаны Шачко в Париже

Москва, 24 июля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о смерти одной из основательниц украинского феминистического движения Femen Оксаны Шачко.

«Одна из основательниц и активисток Фемен покончила с собой в Париже, оставив записку, предположительно в адрес парижской богемы: «Вы все фейк». Разочаровалась, видимо», — пишет он в своем микроблоге в Twitter, задавшись вопросом, чем занималась девушка и чего искала.

«Не приходило ей в голову, что сами Femen — не более, чем вульгарный фейк?» — заметил сенатор.

Как сообщалось ранее, тело Шачко было обнаружено в Париже, сейчас оно направлено на экспертизу, в ходе которой эксперты установят точные причины смерти девушки.