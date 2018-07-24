Меню
Общество
«Сами Femen — вульгарный фейк»: Пушков отреагировал на смерть Оксаны Шачко в Париже
Общество
Аномальная жара унесла жизни 65 японцев
Следующая новость
Загрузка...

    «Сами Femen — вульгарный фейк»: Пушков отреагировал на смерть Оксаны Шачко в Париже

      /  Обновлено: 
    104

    «Сами Femen — вульгарный фейк»: Пушков отреагировал на смерть Оксаны Шачко в Париже

    Москва, 24 июля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о смерти одной из основательниц украинского феминистического движения Femen Оксаны Шачко.

    «Одна из основательниц и активисток Фемен покончила с собой в Париже, оставив записку, предположительно в адрес парижской богемы: «Вы все фейк». Разочаровалась, видимо», — пишет он в своем микроблоге в Twitter, задавшись вопросом, чем занималась девушка и чего искала.

    «Сами Femen — вульгарный фейк»: Пушков отреагировал на смерть Оксаны Шачко в Париже

    «Не приходило ей в голову, что сами Femen — не более, чем вульгарный фейк?» — заметил сенатор.

    Как сообщалось ранее, тело Шачко было обнаружено в Париже, сейчас оно направлено на экспертизу, в ходе которой эксперты установят точные причины смерти девушки.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.