Госдума РФ приняла закон о повышении НДС

Москва, 24 июля. Депутаты Государственной думы приняли закон, согласно которому в России сохраняется на прежнем уровне ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды, а также повышается на 2% налог на добавленную стоимость (НДС).

Согласно принятому в Госдуме документу, с 1 января следующего года НДС в России возрастет до 20%. При этом подчеркивается, что все действующие льготные ставки сохраняются. Кроме того, автопроизводители смогут получать вычеты на суммы этого налога при приобретении товаров, работ и услуг даже в том случае, если они были куплены за счет бюджетных средств.

Также закон предполагает сохранение на прежнем уровне ставки страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды, хотя ранее предполагалось ее повышение. В настоящее время ставка составляет 30% от фонда оплаты труда гражданина.