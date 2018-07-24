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Госдума РФ приняла закон о повышении НДС
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    Госдума РФ приняла закон о повышении НДС

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    Госдума РФ приняла закон о повышении НДС

    Москва, 24 июля. Депутаты Государственной думы приняли закон, согласно которому в России сохраняется на прежнем уровне ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды, а также повышается на 2% налог на добавленную стоимость (НДС).

    Согласно принятому в Госдуме документу, с 1 января следующего года НДС в России возрастет до 20%. При этом подчеркивается, что все действующие льготные ставки сохраняются. Кроме того, автопроизводители смогут получать вычеты на суммы этого налога при приобретении товаров, работ и услуг даже в том случае, если они были куплены за счет бюджетных средств.

    Также закон предполагает сохранение на прежнем уровне ставки страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды, хотя ранее предполагалось ее повышение. В настоящее время ставка составляет 30% от фонда оплаты труда гражданина.

    Автор: Катерина Иванова
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