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Политика
Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии
Политика
Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии
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    Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии

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    Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии

    Рига, 24 июля. Министерство обороны Латвии сообщило о двух кораблях ВМС России возле границ балтийской республики. По информации военного ведомства, речь идет о фрегате и корабле снабжения.

     «В латвийской исключительной экономической зоне 23 и 24 июля обнаружены корабли ВМС России. Судно снабжения и корабль класса фрегат «Стерегущий», — говорится в сообщении.  

    Москва неоднократно заявляла, что все российские корабли и самолеты действуют исключительно в рамках международного права и не нарушают чужих границ.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс отметил падение экономических показателей страны на фоне ухудшения отношения с Россией. По его словам, только латвийский транзит сократился на 30% из-за «экономических войн» с Россией.

    Автор: Антон Соколов
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