Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии

Рига, 24 июля. Министерство обороны Латвии сообщило о двух кораблях ВМС России возле границ балтийской республики. По информации военного ведомства, речь идет о фрегате и корабле снабжения.

«В латвийской исключительной экономической зоне 23 и 24 июля обнаружены корабли ВМС России. Судно снабжения и корабль класса фрегат «Стерегущий», — говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 23. un 24.07. identificēja RU BS "Bereza" klases apgādes kuģi un Steregushchiy klases fregati. — NBS (@Latvijas_armija) July 24, 2018

Москва неоднократно заявляла, что все российские корабли и самолеты действуют исключительно в рамках международного права и не нарушают чужих границ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс отметил падение экономических показателей страны на фоне ухудшения отношения с Россией. По его словам, только латвийский транзит сократился на 30% из-за «экономических войн» с Россией.