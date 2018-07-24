Молдавская оппозиция вышла на протест у здания мэрии Кишинева

Кишинев, 24 июля. Более 100 сторонников молдавской оппозиции собрались у здания мэрии Кишинева для участия в акции протеста. Отмечается, что активисты протестуют против строительства многоэтажного здания в центральном парке Кишинева.

Как заявили в партии «Платформа «Достоинство и Правда», в парке имени Штефана чел Маре должен появиться многоэтажный бизнес-центр. При этом, по их словам, власти игнорируют просьбу граждан оставить парк. Как считают горожане, это одно из самых красивых и любимых мест отдыха в Кишиневе.

Как пишет РИА Новости, более 100 человек требуют отменить решение суда, который ранее допустил строительство девятиэтажного комплекса на территории парка. Участники митинга также требуют признать итоги выборов мэра столицы недействительными.