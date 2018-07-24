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Политика
Молдавская оппозиция вышла на протест у здания мэрии Кишинева
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    Молдавская оппозиция вышла на протест у здания мэрии Кишинева

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    Молдавская оппозиция вышла на протест у здания мэрии Кишинева

    Кишинев, 24 июля. Более 100 сторонников молдавской оппозиции собрались у здания мэрии Кишинева для участия в акции протеста. Отмечается, что активисты протестуют против строительства многоэтажного здания в центральном парке Кишинева.

    Как заявили в партии «Платформа «Достоинство и Правда», в парке имени Штефана чел Маре должен появиться многоэтажный бизнес-центр. При этом, по их словам, власти игнорируют просьбу граждан оставить парк. Как считают горожане, это одно из самых красивых и любимых мест отдыха в Кишиневе.

    Как пишет РИА Новости, более 100 человек требуют отменить решение суда, который ранее допустил строительство девятиэтажного комплекса на территории парка. Участники митинга также требуют признать итоги выборов мэра столицы недействительными.

    Молдавская оппозиция вышла на протест у здания мэрии Кишинева

    Автор: Алия Садыкова
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