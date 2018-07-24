«А что мешает РФ перекрыть вентиль на Украине?»: россияне ответили на беспокойство Европы из-за «Северного потока — 2»

Москва, 24 июля. Ряд европейских стран беспокоится, что строительство газопровода «Северный поток — 2» сделает их зависимыми от российского газа. Об этом говорится в статье международной деловой газеты Financial Times.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» позволит увеличить поставки природного газа в Европу, и вместе с трубопроводом «Северный поток — 1» можно будет направить 110 миллиардов кубометров газа в год. Поставок в таком объеме будет достаточно, чтобы обеспечивать четверть всех европейских стран, говорится в статье.

Однако противники строительства «Северного потока — 2» рассматривают создание двух веток газопровода и роль Германии в этом проекте как «предательство и крупный геополитический просчет». Автор публикации отметил, что такие государства, как Польша и Украина, боятся, что реализация «Северного потока — 2» оставит их и остальную Европу «на милость Москвы».

В Германии же поддерживают идею строительства «Северного потока — 2», однако в Берлине «голос критиков становится все громче». Тем не менее мэр немецкого Лубмина Эксел Вогт считает, что для ФРГ Россия всегда была надежным деловым партнером, а строительство «Северного потока — 2» откроет новые возможности — создаст для местных жителей новые рабочие места, обеспечит контрактами местный бизнес.

И все же европейцы, отмечается в статье, беспокоятся, что может произойти, если Москва «перекроет вентиль», и реализация проекта по строительству газопровода «сделает беспокойство еще более актуальным».

«Я считаю, что это подвергнет нас опасности как в плане энергетики, так и в плане внешней политики. Мы лишимся своей независимости», — заявил старший член парламента правящего Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

Россияне ответили в Сети на беспокойство Европы из-за строительства «Северного потока — 2», который пройдет через Балтийской море от российского побережья до Германии.

«То есть европейцы считают, что если газопровод идtт через Украину и Польшу вентиль перекрыть нельзя? Или это Польша боится, что ФРГ перекроет кран и скажет, что это Россия? А то, что США объявят вдруг сжижено-газовые санкции почище стальных европейцы не боятся? Или, что арабская коалиция блокирует любые поставки из Катара? Или войны на Ближнем Востоке, или непогоды в Атлантике?».

Кроме того, пользователи поинтересовались, что мешает РФ перекрыть вентиль на Украине.

Комментатор отметил, что если «англосаксы озабочены благополучием» Варшавы и Киева, то в таком случае товары из Британии и США должны ввозиться в Европу только через Польшу и Украину.

Отметим, что против строительства «Северного потока — 2» выступает ряд стран, в том числе Украина и США. Киев боится, что из-за реализации проекта потеряет доходы от транзита газа, а Вашингтон хочет продвинуть идею экспорта своего сжиженного газа в Европу. Но Берлин поддерживает строительство газопровода, согласно данным проведенного в Германии опроса, более 65% жителей ФРГ выступают за реализацию проекта, считая, что «тем самым снабжение Германии природным газом будет надежнее».