А дальше — только небо: десятки парашютистов собрались в Подмосковье для установки рекорда по прыжкам в вингсьютах

Москва, 24 июля. На подмосковном аэродроме «Аэроград Коломна» группа парашютистов собралась для того, чтобы установить новый рекорд по прыжкам в вингсьютах.

«Крылатый» костюм сконструирован по принципу передвижения белки-летяги. Он позволяет парашютисту парить над землей намного дольше благодаря созданию аэродинамического профиля между конечностями и телом пилота и даже допускает возможность горизонтальных пролетов.

Однако таким видом прыжков можно заниматься только после 200 свободных падений.

Парашютисты должны будут выстроить в небе фигуру в форме ромба. Падая с высоты 4,5 километра, они будут иметь в запасе три минуты. Операторы зафиксируют фигуру при помощи видео- и фотосъемки, после чего проверят ровность линий на компьютере. Самым сложным в этом мероприятии является то, что прыжок будет бесконтактным, то есть во время падения нельзя держаться за руки.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, тогда прыгнули 36 человек. Сейчас планируется 42 либо 49 человек в зависимости от возможностей вингсьют-пилотов. Участники прыжка собрались здесь на неделю и совершат около 15 прыжков.

Подготовка к установке рекорда началась еще весной — команда совершила около 50 прыжков, тренируясь чувствовать друг друга в воздухе.