Япония рассчитывает, что конвенция с РФ об избежании двойного налогообложения скоро заработает
Москва, 24 июля. Токио рассчитывает, что конвенция с Москвой об избежании двойного налогообложения с Россией вступит в силу в кратчайшие сроки. Об этом во вторник заявил глава палаты советников парламента Японии Тюити Датэ.
Он отметил, что ранее палата советников японского парламента уже ратифицировала данную конвенцию, и в настоящее время ее рассматривают российские парламентарии.
«Обсуждение этой конвенции в парламенте РФ продолжается, и мы надеемся, что совсем скоро эта конвенция вступит в действие», — подчеркнул Датэ.
Москва и Токио подписали обновленную конвенцию об устранении двойного налогообложения в сентябре 2017 года. Она должна укрепить законодательную базу и предотвратить двойное налогообложение.
Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин сообщил, что Москва готова обсудить с Токио введение безвизового режима.