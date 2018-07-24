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Французский профессор объяснил, зачем Запад пытается демонизировать Россию
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    Французский профессор объяснил, зачем Запад пытается демонизировать Россию

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    Французский профессор объяснил, зачем Запад пытается демонизировать Россию

    Мадрид, 24 июля. Французский профессор права Робер Шарвен в своей книге «Русофобия. На пути к новой холодной войне?» объяснил, зачем Запад пытается демонизировать Россию. Об этом пишет издание Rebellion.

    Западные СМИ пытаются демонизировать Россию — они муссируют существующие стереотипы или создают новые. Медиа пытаются внушить мировому сообществу, что русским верить нельзя. Однако, у этого явления есть простое объяснение, считает Робер Шарвен. 

    «Эта демонизация является частью стратегии, ведущей нас к новой холодной войне планетарного масштаба», — подчеркивает профессор.

    Автор статьи Мишель Кольон призывает задуматься над словами эксперта. Он акцентирует внимание на том, что Запад пытается дискредитировать советских солдат, боровшихся с фашизмом. Это поможет в будущем напасть на Россию, считает журналист.

    Он также согласен с утверждением Шарвена, что удар по России готовился с момента падения Берлинской стены. И НАТО разворачивает все больше военных баз у российских границ.

    В своей книге Шарвен также призвал европейцев не слушать пропаганду СМИ, а задуматься, стоит ли верить всему, что пишут. Не только Европа имеет право быть услышанной, добавил профессор.

    Автор: Юлия Шелковенко
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