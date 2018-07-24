Япония хочет теснее работать с Россией по ситуации вокруг КНДР
Москва, 24 июля. Япония хочет теснее работать с Россией по вопросу ядерного оружия КНДР, заявил председатель верхней палаты парламента (Палаты советников) Японии Тюити Датэ во время выступления в Совете Федерации.
Датэ обратил внимание, что проблему ядерного оружия КНДР необходимо решить для того, чтобы Северо-Восточная Азия стала регионом «настоящей стабильности и процветания».
«Для этого абсолютно необходимы совместные действия и тесное сотрудничество всего мирового сообщества, во главе с заинтересованными странами», — констатировал гость из Японии.
«В этом случае становится еще важнее сотрудничество Японии и России, — отдельно подчеркнул председатель верхней палаты парламента Японии. — Надеемся на дальнейшее и еще более тесное сотрудничество с Россией в этой сфере».