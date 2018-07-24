Меню
Политика
Япония хочет теснее работать с Россией по ситуации вокруг КНДР
Политика
Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии
Следующая новость
Загрузка...

    Япония хочет теснее работать с Россией по ситуации вокруг КНДР

    41

    Япония хочет теснее работать с Россией по ситуации вокруг КНДР

    Москва, 24 июля. Япония хочет теснее работать с Россией по вопросу ядерного оружия КНДР, заявил председатель верхней палаты парламента (Палаты советников) Японии Тюити Датэ во время выступления в Совете Федерации.

    Датэ обратил внимание, что проблему ядерного оружия КНДР необходимо решить для того, чтобы Северо-Восточная Азия стала регионом «настоящей стабильности и процветания».

    «Для этого абсолютно необходимы совместные действия и тесное сотрудничество всего мирового сообщества, во главе с заинтересованными странами», — констатировал гость из Японии.

    «В этом случае становится еще важнее сотрудничество Японии и России, — отдельно подчеркнул председатель верхней палаты парламента Японии. — Надеемся на дальнейшее и еще более тесное сотрудничество с Россией в этой сфере».

    Япония хочет теснее работать с Россией по ситуации вокруг КНДР

     

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.