Киев, 24 июля. Российский журналист Аркадий Бабченко и писатель Сергей Лойко поругались в социальной сети Facebook, дойдя до нецензурных оскорблений. Поводом стала победа на Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве украинского боксера Александра Усика.

Финал WBSS прошел в российской столице 22 июля. В поединке Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям IBF, WBA, WBO и WBC. После этого блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором раскритиковал спортсмена.

Бабченко не стал отрицать, что Усик — великий боксер, однако спортсмен, по его мнению, не заслуживает того, чтобы его именем называли улицы. Он заявил, что Усик, отправившийся на первенство в Россию, якобы должен был сделать выбор — стать одним из величайших или завершить карьеру.

«Поставь человека в такую ситуацию, когда он должен оказаться перед выбором — стать одним из величайших или завершить карьеру, и можешь быть уверен, в девяносто девяти случаях амбиции победят», — написал он.

В то же время улицы на Украине, как считает Бабченко, «будут называть именем Василия Слипака» — украинского оперного певца, который принимал участие в операциях ВСУ против республик Донбасса, которые не приняли государственного переворота на Украине и объявили о своей независимости. В частности, Слипак воевал в боях в Донецком аэропорту, где жертвами стали сотни людей, а в 2016 году погиб сам под Донецком.

Украинский писатель Сергей Лойко ответил на такие размышления Бабченко. Он назвал блогера «диванным героем» и напомнил, что сам Бабченко, призывающий к «геройству», за последние четыре года в Донбасс не ездил. Лойко подчеркнул, что такие талантливые люди, как Усик и Слипак не должны ездить на войну, они нужны Украине живыми, и им есть, чем прославить страну.

«Аркадий, тебе бы всех убивать, кроме себя, любимого. По-твоему, было бы классно, если бы Усик, национальное достояние Украины, вместо Мордора поехал бы на войну, как Слипак, загинул бы там, и его именем назвали бы улицу?» — отметил писатель.

Лойко отметил, что Бабченко себя бережет и, критикуя других, сам «сидит в бункере» и не перестает рассказывать об инсценировке своего «убийства», которая была организована в конце мая якобы из-за готовящегося покушения на блогера.

«Все верно, ты себя бережешь. Ты выше этого. Тогда чего ты требуешь от Усика? Он в отличие от тебя дерется за Украину, а ты сидишь в бункере и плачешься ежедневно про то, как сам себя убил. Ты просто банальный трус, Аркадий, призывающий других с дивана к героизму», — резюмировал Лойко.

Бабченко он рекомендовал самому «посидеть в окопе», прежде чем призывать к подвигам других. Блогер вступать в дискуссию с Лойко не стал. Он предпочел не объяснять свою позицию и послал писателя в известном направлении.

Напомним, в конце мая украинские СМИ сообщили о том, что бывший российский журналист Аркадий Бабченко якобы убит в Киеве. Позже выяснилось, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировкой, подготовленной украинскими спецслужбами для предотвращения якобы готовящегося на блогера покушения. При этом в «покушении» Киев голословно и до завершения расследования обвинил Москву.

Сергей Лойко — автор книги «Аэропорт» о событиях в Донецком аэропорту в 2014 году.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта, его жертвами, пол данным ООН, стали более 10 тысяч человек. В настоящее время, несмотря на введенный режим перемирия и подписанные минские соглашения, ВСУ продолжают обстреливать территории республик.