Матвиенко: ЧМ-2018 разбил все международные стереотипы о России

Москва, 24 июля. Прошедший в России чемпионат мира по футболу разбил все международные стереотипы о россиянах. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, иностранцы смогли убедиться, что стереотипы о России являются «фейком». По словам Матвиенко, россиян отличают гостеприимство, открытость, готовность прийти на помощь. Она уточнила, что жители России продемонстрировали «истинные черты русского народа», иностранцам, посетившим мундиаль.

Матвиенко также выразила благодарность за поддержку российской сборной. Напомним, чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля. Кубок мира завоевала команда Франции.